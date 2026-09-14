Ограничение скорости введут на двух участках трассы Р-23 «Псков» 15 сентября

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 227-245 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. На участке будет производиться ремонт деформационных швов.

На участке 485-491 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Здесь запланировали покос травы, очистку водоотводных лотков, выправку знаков и стоек, уборку мусора с элементов дорог, уборку автобусных остановок и площадок отдыха.