В Острове отремонтируют два двора и четырёхкилометровую дорогу

В Острове отремонтируют две дворовые территории в центре города благодаря дополнительному финансированию в размере 15 миллионов рублей. Губернатор и правительство Псковской области выделили средства после визита главы региона в июле. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Гость студии пояснил, что в текущем году размер дорожного фонда муниципального образования составляет порядка 30 миллионов рублей. Муниципалитет направляет данные средства на содержание улично-дорожной сети, зимние работы и обслуживание сельских территорий.

«В этом году мы делаем упор на дворовые территории. Два года назад власти разрешили направлять субсидии не только на проезжие дороги, но и на дворовые территории. Раньше дворы оставались в стороне», — сообщил Дмитрий Быстров.

Глава округа отметил, что подрядчики уже провели торги и вышли на объекты.

«15 миллионов — это серьёзная сумма. Мы посчитали ремонт двух дворов, получается даже с третьим. Мы кое-чего подсэкономили, но без потери качества. Работы идут в этом сезоне, не дожидаясь следующего года», — рассказал Дмитрий Быстров.

Глава округа также обратил внимание на ремонт региональной дороги - улицы Молодогвардейской - на всей протяжённости от Острова-3 до Острова-4. Протяжённость участка составляет около четырёх километров. По словам гостя студии, подрядчик выполняет работы по разметке, обустройству обочин и остановочных комплексов.

«Подрядчик работает на высоком уровне, бригады работали и ночью, чтобы не доставлять дискомфорт автолюбителям. Автолюбители Острова давно не видели такого объёма дорожных работ, потому что это центральная артерия. Подрядчик уже выполнил основную часть работ, сдача объекта состоится в октябре или ноябре», — отметил Дмитрий Быстров.

Глава округа добавил, что нерешённой остаётся проблема улицы Матвея Егорова. Жители ожидают асфальтирования, но объём необходимых средств превышает 200 миллионов рублей из-за сложного участка дороги.