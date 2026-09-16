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Водитель грузовика при выезде с парковочного места в Пскове травмировал пассажира «Гранты»

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Водитель грузовика при выезде с парковочного места травмировал пассажира «Гранты». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября в 10.50 у дома 115-Д по улице Леона Поземского. 

Мужчина 1994 года рождения на автомашине ГАЗ при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Лада Грантой» под управлением мужчины 1952 года рождения. Пострадал пассажир - мужчина 1993 года рождения. Доставлен в больницу для осмотра. Водители трезвые.

 

Других происшествий с пострадавшими 15 сентября в Пскове не зарегистрировано. 

При столкновении мотоцикла с автомашиной на улице Труда никто не пострадал. 15 сентября в 7.47 у дома №23 мужчина 1987 года рождения за рулем «Киа Рио» не уступил дорог мотоциклу «Хонда» под управлением мужчины 1985 года рождения. Автомашины получили технические повреждения.

Столкновение двух мотоциклов на Юбилейной полиция не оформляла. 

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