Автомобили пьяных водителей изъяли полицейские в Пскове и Великих Луках

В ходе мероприятий, проведенных Госавтоинспекцией в минувшую ночь, в области выявили нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поздним вечером 18 сентября на улице Советской Армии в Пскове инспекторы ДПС городской Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину «Mazda 3», за рулем которой находился нетрезвый местный житель, 2006 года рождения.

Еще одного 43-летнего водителя, в нетрезвом виде управлявшего иномаркой «Audi A4», полицейские выявили на территории города Великие Луки. Автомобили изъяты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В УМВД России по Псковской области напомнили, что вождение транспортного средства - это большая ответственность! И поэтому садиться за руль в нетрезвом виде нельзя ни в коем случае.