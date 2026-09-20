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Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 21 сентября

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Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 32-34 километров, на транспортной развязке 53 километра, введут ограничение скорости движения в сторону СПб с 10:00 до 17:00 из-за работ в рамках содержания локальных очистных сооружений.

На участке 112-111 километров введут ограничение скорости движения направление на СПб, правая полоса с 08:00 до 17:00, будет проходить замена МБО. 

На участке 133-158-133 километров введут ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, из-за подсыпки обочины. 

На участке 41-39 километров введут ограничение скорости движения направление на СПб: правая полоса закрыта, средняя и левая - ограничение до 50 км/ч с 09:00 до 17:00 с установкой схемы ОДД, будет проходить очистка водоотводных лотков.

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