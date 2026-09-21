 
АвтоМир

Автовладелец дошел до Верховного суда, оспаривая штраф в 2,5 тысячи рублей

0

Верховный суд отменил штраф, выписанный владельцу автомобиля Infiniti за неоплаченную парковку в Казани, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Автовладельца оштрафовали на две с половиной тысячи рублей в сентябре 2025 года. Его Infiniti QX60 зафиксировала на платной парковке автоматическая камера. Мужчина утверждал, что оплатил стоянку через мобильное приложение, но суды трех инстанций встали на сторону административной комиссии. В результате владелец иномарки дошел до Верховного суда.

Выяснилось, что парковку он оплатил двумя сессиями: с 15:41 до 16:41 и с 17:02 до 19:00. Нижестоящие суды сочли автолюбителя нарушителем из-за 19-минутного разрыва — с 16:42 до 17:01. Верховный суд с этим не согласился, отметив, что основанием для штрафа стали фотографии, сделанные в 15:45 и 17:49, то есть в оплаченное время.

«Невнесение платы за период с 16:42 минут до 17:01 постановлением административной комиссии не вменялось, фотоматериала, подтверждающего нахождение транспортного средства в этот период на платной парковке и сделанных с интервалом в 15 минут, установленных Порядком оплаты и размещения транспортных средств на территории парковки, в материалах дела не имеется», — говорится в решении.

Кроме того, суды проигнорировали тот факт, что автовладелец пополнил счет на тысячу рублей и продлил парковочную сессию в 17:27, хотя в постановлении этот период считался неоплаченным.

Даже при автоматической фиксации нарушений презумпция невиновности сохраняется, подчеркнул Верховный суд. То есть сомнения в виновности должны толковаться в пользу водителя, а суды обязаны проверить все обстоятельства, на которые он ссылался.

В итоге Верховный суд отменил все предыдущие решения и вернул дело на новое рассмотрение.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026