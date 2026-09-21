Автовладелец дошел до Верховного суда, оспаривая штраф в 2,5 тысячи рублей

Верховный суд отменил штраф, выписанный владельцу автомобиля Infiniti за неоплаченную парковку в Казани, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Автовладельца оштрафовали на две с половиной тысячи рублей в сентябре 2025 года. Его Infiniti QX60 зафиксировала на платной парковке автоматическая камера. Мужчина утверждал, что оплатил стоянку через мобильное приложение, но суды трех инстанций встали на сторону административной комиссии. В результате владелец иномарки дошел до Верховного суда.

Выяснилось, что парковку он оплатил двумя сессиями: с 15:41 до 16:41 и с 17:02 до 19:00. Нижестоящие суды сочли автолюбителя нарушителем из-за 19-минутного разрыва — с 16:42 до 17:01. Верховный суд с этим не согласился, отметив, что основанием для штрафа стали фотографии, сделанные в 15:45 и 17:49, то есть в оплаченное время.

«Невнесение платы за период с 16:42 минут до 17:01 постановлением административной комиссии не вменялось, фотоматериала, подтверждающего нахождение транспортного средства в этот период на платной парковке и сделанных с интервалом в 15 минут, установленных Порядком оплаты и размещения транспортных средств на территории парковки, в материалах дела не имеется», — говорится в решении.

Кроме того, суды проигнорировали тот факт, что автовладелец пополнил счет на тысячу рублей и продлил парковочную сессию в 17:27, хотя в постановлении этот период считался неоплаченным.

Даже при автоматической фиксации нарушений презумпция невиновности сохраняется, подчеркнул Верховный суд. То есть сомнения в виновности должны толковаться в пользу водителя, а суды обязаны проверить все обстоятельства, на которые он ссылался.

В итоге Верховный суд отменил все предыдущие решения и вернул дело на новое рассмотрение.