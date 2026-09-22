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Стартовала олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1-9 классов и дошкольников

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Олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1-9 классов и дошкольников старше пяти лет стартовала сегодня и продлится до 25 октября. Об этом сообщает официальный сайт образовательной онлайн-платформы для школьников, их родителей и учителей «Учи.ру».

Олимпиада «Безопасные дороги» проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также входит в проект перечня олимпиад Минпросвещения России 2026/27 учебного года.

Проект состоит из заданий с сюжетами про участников дорожного движения и транспорт, с которыми учащиеся встречаются ежедневно. Олимпиада формирует у детей навыки безопасного поведения в городе и за городом, учит ориентироваться среди дорожных знаков и анализировать опасные ситуации, а также не требует углубленных знаний и развивает критическое мышление.

Все ребята получат одну из наград — в зависимости от результата. Педагоги активных классов получат благодарственные письма.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте платформы.

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