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Молодой водитель немецкого авто подбил «Танк» на Чудской в Пскове. ФОТО

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Водитель «Фольксвагена» подбил «Танк» на регулируемом перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове в субботу, 19 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло в 14.30 напротив дома №2 по Чудской.

Молодой человек 2003 года рождения за рулем автомашины «Фольксваген Пассат» при включенном разрешающем сигнале светофора столкнулся с автомашиной GWM TANK под управлением мужчины 1961 года рождения, он завершал движение через перекресток. 

Согласно объяснениям водителей, «Фольксваген» двигался по Чудской в правой полосе в сторону моста Александра Невского. «Танк» ехал с моста Невского и выполнял поворот налево в сторону микрорайона «Петропавловский».

Пострадавших нет. В отношении молодого человека из «Пассата» вынесено постановление о привлечении к ответственности за непредоставление преимущества, штраф составил 1000 рублей.

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