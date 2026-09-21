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Стали известны подробности столкновения «Лансера» с доставщиком на улице Труда в Пскове

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Стали известны подробности столкновения автомашины с электровелосипедом на улице Труда в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, водитель СИМ двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, а водитель автомашины не уступил ему дорогу.

20 сентября в 18.05 на улице Труда у дома 27-а, на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», мужчина 1982 года рождения при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество электровелосипеду под управлением мужчины 1991 года рождения, совершил наезд. Водитель СИМ был доставлен в больницу, после отпущен. 

Водитель электросамоката двигался по проезжей части в сторону улицы Белинского. 


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