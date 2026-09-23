В Опочке обновляют светофоры: новая система сама решает, сколько времени дать пешеходам и водителям

В рамках программы по повышению безопасности дорожного движения в Опочке обновляют светофоры на пересечении улиц Коммунальной и Ленина, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в Мах.
Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Мах
Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Вместо старого оборудования здесь устанавливают современный комплекс с адаптивным фазово-координационным управлением. В первую очередь это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходов при переходе проезжей части, а также для комфортного передвижения автомобилистов.
По его словам, первые пару недель после запуска система будет в режиме самообучения. Она активно собирает данные о том, как обычно передвигаются пешеходы в разное время суток. «Из-за этого иногда возможны небольшие сбои в длительности фаз — это нормально. Автоматика проанализирует статистику и настроит оптимальный режим», — подчеркнул глава округа.
В итоге модернизация должна сделать движение на этом участке плавнее: сократить время ожидания для водителей и пешеходов, снизить риск заторов и в целом повысить безопасность.