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В Опочке обновляют светофоры: новая система сама решает, сколько времени дать пешеходам и водителям

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В рамках программы по повышению безопасности дорожного движения в Опочке обновляют светофоры на пересечении улиц Коммунальной и Ленина, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в Мах.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Мах

Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Вместо старого оборудования здесь устанавливают современный комплекс с адаптивным фазово-координационным управлением. В первую очередь это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходов при переходе проезжей части, а также для комфортного передвижения автомобилистов.

«Раньше светофор работал по жесткому расписанию: фазы переключались через равные промежутки, независимо от того, много сейчас пешеходов или мало. Новая система действует иначе — она в реальном времени оценивает дорожную обстановку и сама решает, сколько времени дать каждому направлению. Если на одном направлении скопилась очередь — фаза там продлится, если поток иссяк — система переключится на другое направление. Так удается меньше стоять в пробках и безопаснее переходить дорогу», — пояснил Юрий Ильин.

По его словам, первые пару недель после запуска система будет в режиме самообучения. Она активно собирает данные о том, как обычно передвигаются пешеходы в разное время суток. «Из-за этого иногда возможны небольшие сбои в длительности фаз — это нормально. Автоматика проанализирует статистику и настроит оптимальный режим», — подчеркнул глава округа.

В итоге модернизация должна сделать движение на этом участке плавнее: сократить время ожидания для водителей и пешеходов, снизить риск заторов и в целом повысить безопасность.

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