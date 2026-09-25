«На пятой передаче»: Региональное родительское собрание и безопасность детей

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска - «Региональное родительское собрание и безопасность детей».

Гости студии:

заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая;

старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юлия Данилова;

начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова;

председатель Псковского регионального отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Сергей Родин.

Какие главные изменения в системе образования региона произойдут в этом учебном году? Обязательно ли детям носить световозвращающие элементы в темное время суток, и зачем это нужно? О чем говорит статистика ДТП с участием несовершеннолетних? Из-за каких нарушений чаще всего они происходят? Какие правонарушения среди несовершеннолетних сейчас встречаются чаще всего? Что грозит подростку, если его остановят на питбайке на дороге общего пользования?