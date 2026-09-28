Пешеходную зону начали ремонтировать на улице Некрасова в Пскове

Ремонт на улице Некрасова в Пскове переместится на пешеходную зону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

«Продолжаем ремонт улицы Некрасова. Начали с пешеходной зоны. Левая часть тротуаров готова под укладку асфальта, на правой – ведутся активные работы. Почти завершена установка бортового камня, продолжаем укладку основания из щебня и песка», - сообщили в администрации.

После завершения работ с тротуарами планируется приступить к фрезерованию и укладке асфальта на проезжей части.

«О том, когда участок придётся перекрыть, обязательно предупредим заранее. Пожалуйста, учитывайте это, когда планируете поездки – так получится избежать лишних неудобств», - добавили в администрации.

Основной отрезок улицы отремонтирован в 2025 году. Проведена масштабная работа по замене подземных коммуникаций. Финальный этап – ремонт дорожного полотна улицы Некрасова от Карла Маркса до Воровского. В техническое задание включено благоустройство тротуаров.