Пешеходную зону начали ремонтировать на улице Некрасова в Пскове

Ремонт на улице Некрасова в Пскове переместится на пешеходную зону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.
Фото здесь и далее: администрация города Пскова
После завершения работ с тротуарами планируется приступить к фрезерованию и укладке асфальта на проезжей части.
Основной отрезок улицы отремонтирован в 2025 году. Проведена масштабная работа по замене подземных коммуникаций. Финальный этап – ремонт дорожного полотна улицы Некрасова от Карла Маркса до Воровского. В техническое задание включено благоустройство тротуаров.