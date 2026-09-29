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В Пскове водитель «Мерседеса» «догнал» даму на «Киа» и отказался провериться на алкоголь

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В Пскове водитель «Мерседеса» «догнал» даму на «Киа» и отказался провериться на алкоголь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Пскову, столкновение двух автомашин произошло 28 сентября в 18.28 у дома 19 по Кузбасской дивизии.

Мужчина 1987 года рождения на «Мерседесе» не выбрал безопасную дистанцию до движущейся впереди «Киа Рио» под управлением женщины 1981 года рождения.

Водитель «Киа» получила травмы, не госпитализирована. Была трезвой. А водитель «Мерседеса» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

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