На время ярмарки «Осень-2026» в Пскове перекроют улицы Воровского и Карла Маркса

В связи с проведением областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2026» в Пскове временно прекратят движение автотранспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Временное прекращение движения автотранспорта введут 3 октября в период с 06:00 до 16:00 по улице Воровского на участке от улицы Красных Партизан до здания №1 по площади Ленина, а также по улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Воровского.

Кроме того, на указанных улицах запретят стоянку транспортных средств по четной и нечетной стороне в период с 20:00 2 октября по 16:00 3 октября.

Совершить объезд можно по улице Красных Партизан, улице Некрасова и улице Пушкина.

Напомним, областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2026» пройдет в Пскове 3 октября. Организатором ярмарки выступает региональное министерство сельского хозяйства.