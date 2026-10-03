Власти Пскова закрыли подвесной мост в Любятово для самокатчиков

Межведомственная рабочая группа Пскова запретила передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по подвесному мосту через реку Пскову в районе Любятово, сообщили в канале «Псков за рулём» в Max.

Рабочая группа по безопасности дорожного движения вынесла данное решение после обращения одного из граждан.

Дорожные службы установили на подходах к мосту два знака 3.35, которые запрещают движение на средствах индивидуальной мобильности. Правила также запрещают ездить вдвоем на одном устройстве.