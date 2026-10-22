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Псковская область оказалась обладателем самого возрастного автопарка в европейской части РФ

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Наиболее возрастной автопарк среди регионов европейской части России со средним возрастом 17,7 лет зафиксировали в Псковской области. Данный результат озвучил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

К середине 2026 года в России насчитывалось 47,7 миллиона легковых автомобилей. Средний возраст российского автопарка составляет чуть менее 15 лет. 

Лидером рейтинга стала Москва, где средний возраст автомобилей составляет 11 лет. На втором месте — Татарстан с показателем 11,6 года. Петербург замыкает тройку лидеров. 

На противоположном конце рейтинга расположились регионы Дальнего Востока. Самый старый автопарк оказался на Камчатке, где средний возраст легковых автомобилей достигает 24 лет. В Приморском крае этот показатель составляет 21,8 года, на Сахалине — 21,3 года. Более 20 лет в среднем автомобилям также в Магаданской и Амурской областях, Якутии, Забайкалье и на Алтае.

Среди регионов европейской части России наиболее возрастной автопарк зафиксирован в Псковской области — 17,7 года. Далее следуют Смоленская (16,7 года), Астраханская (16,2 года) и Орловская (16,1 года) области. В Калининградской области средний возраст машин составляет 16 лет.

По оценке главы «Автостата», на общероссийский показатель существенно влияют Дальний Восток и Сибирь, где эксплуатируется много старых автомобилей. В европейской части страны автопарк заметно моложе. Для сравнения, средний показатель по Европе, который приводит Сергей Целиков, — 12,3 года, пишет «Фонтанка.ру».

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