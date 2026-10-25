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Борис Елкин: И профессионалы, и автолюбители, заинтересованы в том, чтобы дороги были безопасными

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил автомобилистов с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечается сегодня, 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области. 

«В последнее воскресенье октября по доброй традиции мы отмечаем День автомобилиста. Праздник давно вышел за рамки сугубо профессиональной даты. Сегодня это день каждого, кто садится за руль, но главные слова благодарности мы адресуем тем, для кого управление транспортом – ежедневный труд и огромная ответственность.Псковская область – территория больших расстояний, а по количеству сельских населённых пунктов наш регион – один из первых в стране. Поэтому автомобильный транспорт в области выполняет особую функцию. Не случайно подавляющее большинство наших автобусных маршрутов признано социально значимыми», - отметил он. 

Борис Елкин подчеркнул, что именно работники отрасли каждый день гарантируют, что дети доберутся до школ, пациенты – до больниц, а жители глубинки – до магазинов и социальных учреждений.

«Все мы, и профессионалы, и автолюбители, заинтересованы в том, чтобы дороги были безопасными, техника – надёжной, а поездки – комфортными. Желаю автомобилистам "зелёного света" не только на перекрёстках, но и на всех жизненных поворотах, а также крепкого здоровья и благополучия!» - заключил он.

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