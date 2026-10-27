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Схему движения по мосту на въезде в Псков через Череху изменили до зимы

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С 27 октября по 30 ноября на мосту через река Многа, расположенном на 294-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь вблизи псковской деревни Черёха, временно изменится схема организации дорожного движения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 

Изображение: Яндекс. Карты

В связи с ремонтом деформационных швов движение автомобильного транспорта по левому мосту через реку Многа в направлении из Санкт-Петербурга в Псков будет полностью перекрыто.

Движение на участке будет осуществляться в оба направления по правому мосту с ограничением скоростного режима до 40 км/ч.

Работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. 

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