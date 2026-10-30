Мосту Александра Невского в Пскове исполняется 35 лет

Исполнилось 35 лет со дня ввода в эксплуатацию моста Александра Невского через реку Великую в Пскове. В настоящее время на переправе продолжается ремонт дорожного покрытия, начавшийся весной 2026 года.

Мост соединяет части города и служит одной из важных транспортных переправ через Великую. Его протяжённость составляет около 390 метров, сооружение имеет шесть полос движения.

Вопрос обновления моста обсуждался ещё до начала нынешнего ремонта. В ноябре 2024 года сообщалось о планах привести в порядок дорожное покрытие, заменить гидроизоляцию, обновить барьерные ограждения, освещение и тротуары. Работы решили проводить поэтапно.

Ремонт проезжей части начался весной 2026 года. В апреле на одной из половин моста ввели временную схему движения: транспорт направили на свободную часть переправы, пока дорожники демонтировали старое покрытие и готовили основание к восстановлению.

После завершения первого этапа движение переключили на отремонтированную сторону, а в августе специалисты приступили к работам на второй половине моста. В ходе ремонта предусмотрены восстановление гидроизоляции, замена деформационных швов и укладка нового асфальтобетонного покрытия.

По данным Псковской Ленты Новостей от 27 октября, ремонт вышел на завершающий этап. Подрядчик укладывал верхний слой асфальта на левой стороне проезжей части. После этого планируется обустроить деформационные швы, установить решётки водоотводных труб и нанести дорожную разметку. При благоприятных погодных условиях движение должны открыть по обеим сторонам моста. После возобновления движения подрядчику предстоит восстановить разобранные островки безопасности.

Мост Александра Невского остаётся важной частью транспортной инфраструктуры Пскова. Его нынешнее обновление направлено на восстановление дорожного покрытия и конструктивных элементов переправы.