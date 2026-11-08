Ограничение скорости введут на участке трассы Р-23 «Псков» 9 ноября

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 9 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 294+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить ремонт деформационных швов;

На участке 468+000-477+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.