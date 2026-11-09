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Мост через Сущевский канал в Бежаницах закрывают на восемь месяцев

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Движение по мосту через Сущевский канал в Бежаницком муниципальном округе ограничат до июля 2027 года. Об этом сообщила глава Бежаницкого округа Елена Иванова в Мах.

Фото: Елена Иванова / Мах

С 15 ноября 2026 года по 15 июля 2027 года будет закрыт проезд на участке дороги Бежаницы – Сущево – Цевло, расположенном в поселке Бежаницы. Ограничение затронет участок от пересечения улиц Смольной и Болотной до поворота на дорогу Молоково – Грудиново – Центр.

Для объезда перекрытого участка можно воспользоваться улицей Советской в поселке Бежаницы (ориентир – дом № 26). Далее до пересечения с дорогами, ведущими в Пушкинские Горы – Локню и Молоково – Грудиново – Центр.

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