Мост через Сущевский канал в Бежаницах закрывают на восемь месяцев

Движение по мосту через Сущевский канал в Бежаницком муниципальном округе ограничат до июля 2027 года. Об этом сообщила глава Бежаницкого округа Елена Иванова в Мах.

Фото: Елена Иванова / Мах

С 15 ноября 2026 года по 15 июля 2027 года будет закрыт проезд на участке дороги Бежаницы – Сущево – Цевло, расположенном в поселке Бежаницы. Ограничение затронет участок от пересечения улиц Смольной и Болотной до поворота на дорогу Молоково – Грудиново – Центр.

Для объезда перекрытого участка можно воспользоваться улицей Советской в поселке Бежаницы (ориентир – дом № 26). Далее до пересечения с дорогами, ведущими в Пушкинские Горы – Локню и Молоково – Грудиново – Центр.