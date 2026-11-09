Десять ДТП и ни одного погибшего: как прошла неделя на дорогах Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 158 нарушений правил дорожного движения со 2 по 8 ноября. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за этот же период в регионе произошло десять ДТП, в которых пострадали все, но никто не погиб.

За этот же период сотрудники Госавтоинспекции Псковской области выявили 34 пьяных водителя, шестеро из них уже попадались за такое же нарушение.

Также 10 человек, которые попали в ДТП в течении прошедшей недели, получили травмы различной степени тяжести.