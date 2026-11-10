Движение по мосту через реку Оршанка в Новоржевском округе перекрыли для срочного ремонта

Полностью перекрыли движение по мосту через реку Оршанка на км 1+400 автомобильной дороги «Орша – Плясани» в Новоржевском муниципальном округе из-за необходимости срочного ремонта с 9 ноября, об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и схема дороги: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Как отметила глава округа, на объекте проводятся плановые ремонтные работы для обеспечения безопасности автомобилистов и долговечности сооружения.

Также Любовь Трифонова отметила, что для удобства жителей и автомобилистов организован альтернативный маршрут через Ямищи - Большая Слобода - Тростницы - Новоржев.

Предполагаемый срок завершения работ — 19 ноября.