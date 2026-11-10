В Новоржевском округе завершили паспортизацию всех муниципальных дорог

Администрация Новоржевского округа завершила паспортизацию всех дорог общего пользования местного значения. Как сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», особое внимание в этом году уделили Выборской волости — теперь у каждой дороги есть свой технический паспорт.

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Как отметила Любовь Трифонова, для каждой муниципальной улиц и дороги администрация получила полную картину их состояния и точные данные о параметрах дорожного покрытия, а также выявили проблемные участки и четкие границы полос отвода.