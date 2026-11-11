До 1 июня в Пскове расширят перекрёсток Коммунальной и Народной

Власти Пскова заказали выполнение работ по ремонту перекрёстка улиц Коммунальной и Народной. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, проводится запрос котировок в электронной форме. Начальная цена - десять миллионов 947 тысяч 680,53 рублей.

Техническим заданием предусмотрены расчистка территории от кустарника, Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара с устройством тротуарной плитки (200*100*60) на площади 39 квадратных метров, разборка и установка бортовых камней, замена люков колодцев с регулировкой высотного положения крышек пяти люков с подъемом на высоту до десяти сантиметров, посев газонов на площади 550 квадратных метров, нанесение дорожной разметки.

Планируется демонтаж 66 метров металлического пешеходного ограждения и установка новых пешеходных оцинкованных ограждений протяженностью 36 метров.

Предусмотрено обустройство пешеходных переходов на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной с установкой дорожных знаков и светофоров, устройство освещения пешеходных переходов на перекрёстке.

Площадь проезжей части увеличится. В задании прописаны такие виды работ как фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до десяти сантиметров (фреза два метра), в том числе и съезды на площади 991 квадратный метр, устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16Вт (габбро-диабаз), h = 5 см, (в т.ч. съезды) на площади 1 368 квадратных метров.

Срок окончания работ: 1 июня 2027 года. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок по согласованию с заказчиком.

Гарантийные обязательства:

Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части – 7 лет;

Основание дорожной одежды проезжей части и тротуара – 6 лет;

Тротуарная плитка – 4 года;

Бортовой камень (бетонный) – 2 года;

Дорожная разметка: термопластик – 1 год;

Восстановление зелёных зон – 1 год;

Пешеходные ограждения – 5 лет;

Стойки металлические, дорожные знаки - 5 лет;

Опора наружного освещения и опора Г-образная под дорожные знаки и светофоры с закладными деталями, кронштейнами, а также комплектующими (в том числе с кабелями) – 5 лет;

Светильники – 5 лет;

Светофоры с комплектующими (в том числе с кабелями)– 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Пскове планируют расширение проезжей части на перекрестке улиц Коммунальной и Народной. Будет выделена отдельная полоса для поворота налево с Коммунальной и обстроены две полосы в прямом направлении, что должно привести к увеличению пропускной способности перекрестка. Сейчас из левой полосы разрешено движение прямо и налево, из-за чего происходят конфликты между водителям.