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Три автомашины смял на Инженерной водитель «Вольво», четвертую накрыло обломками. ФОТО

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Один человек пострадал в ДТП с участием пяти автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 ноября в 17.35 у дома №25 по Инженерной, перед перекрестком с улицей Алтаева.

Мужчина 1982 года рождения на «Вольво» не выбрал безопасную дистанцию до автомашины «Рено Символ» под управлением женщины 1978 года рождения. После «Рено» по инерции наехал на «Хендай Туксон» под управлением мужчины 1948 года рождения. После чего «Хендай» врезался во впереди стоящий «Ниссан Ноут» под управлениям водителя 1967 года рождения.

Пятым участником ДТП стал водитель «Лады Гранты», молодой человек 2004 года рождения. Он двигался по встречной полосе, в момент столкновения в его автомашину отлетел обломок, повредивший капот и решетку радиатора.

Пострадала водитель «Рено». Госпитализирована в областную больницу. Водители четырех автомашин трезвые, по женщине из «Рено» информации пока нет, так как ее увезли медики. Назначено исследование крови.

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