Суд обязал заменить испорченные дорожные знаки в дедовичской деревне Хлопотово в течение полугода

Дедовичский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал местную администрацию установить новые дорожные знаки на переезде в деревне Хлопотово. Старые таблички выцвели, потеряли светоотражающие свойства и были испорчены зеленой краской, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фотография из материалов дела

Дедовичский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора к администрации Дедовичского муниципального округа об обязании установить предупреждающие железнодорожные знаки.

В судебном заседании установлено, что в ходе проведения проверки в сфере безопасности дорожного движения в деятельности администрации выявлены нарушения: автомобильная дорога общего пользования местного значения «Псковская ГРЭС - Судома» в сторону деревни Хлопотово, 4-й км, пересекает железнодорожный переезд, который оборудован светофором. Однако предупреждающие дорожные знаки «1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума», «1.4.3 Знак приближения к железнодорожному переезду» потеряли свои свойства световозвращения, выцвели, испорчены (раскрашены краской зеленого цвета) и требуют замены.

Суд постановил устранить нарушения в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу.