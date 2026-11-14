Схема транспортного движения поменяется в створе нескольких улиц Пскова 14 ноября

Схема транспортного движения поменяется в створе улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в течение сегодняшнего дня, 14 ноября. Об этом сообщили в администрации города Пскова.

Проехать по улице Леона Поземского в центр города можно по старому маршруту, но с добавлением второй полосы. Выехать из центра теперь получится, проехав по улице Шоссейной и Алмазной, огибая скейт-парк и заправочную станцию.

Движение по улице Шоссейная в сторону центра города (у хлебокомбината, при выезде на улицу Алмазная) теперь доступно только направо.

Движение по улице Алмазной (при выезде от строительного рынка) теперь доступно только направо. Вдоль заправочной станции (в направлении строительного рынка) открыто прямо и налево. Движение направо – через отдельную выделенную полосу.