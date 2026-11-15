На улице Металлистов в Пскове поймали нетрезвого водителя Hyundai

В Пскове полицейские поймали нетрезвого водителя Hyundai, ранее привлекавшегося к ответственности за аналогичное нарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Утром 9 ноября на улице Металлистов сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai. За рулём находился мужчина 1993 года рождения, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает: за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрены штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение при наличии установленных законом оснований предусмотрена уголовная ответственность.