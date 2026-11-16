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Два человека погибли в ДТП с УАЗом в дедовичской деревне

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Смертельная авария произошла сегодня у деревни Красные Горки в Дедовичском муниципальном округе. По предварительным данным управления МВД по Псковской области, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

Водитель «Лады Калины» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с водителем УАЗа. В результате удара погибли два пассажира легковушки. 

На месте происшествия работает следственно‑оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Работу полицейских на месте координирует начальник регионального управления Госавтоинспекции УМВД России, полковник полиции Андрей Калинин.

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