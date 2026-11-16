Появились фотографии с места смертельного ДТП в дедовичской деревне

Появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия у деревни Красные Горки в Дедовичском муниципальном округе, в результате которого погибли два человека. Их опубликовало управление МВД по Псковской области в Max.

Фотографии: УМВД по Псковской области / Max

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность, быть внимательными на дорогах и не подвергать опасности себя и других участников движения.

Напомним, смертельная авария произошла сегодня в первой половине дня. Водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.