Почти 30 пьяных водителей выявили за неделю в Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области выявили 29 нетрезвых водителей с 9 по 15 ноября. Пятеро из них повторно сели за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всего за неделю полицейские пресекли 1 269 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. За этот же период на дорогах региона произошло 11 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Погибших нет.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.