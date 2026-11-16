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Почти 30 пьяных водителей выявили за неделю в Псковской области

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Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области выявили 29 нетрезвых водителей с 9 по 15 ноября. Пятеро из них повторно сели за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Всего за неделю полицейские пресекли 1 269 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. За этот же период на дорогах региона произошло 11 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Погибших нет.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. 

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