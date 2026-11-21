В ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, в Себежском муниципальном округе установлен водитель «под градусом», который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 13 ноября у дома по улице Коммунальной в поселке Идрица Себежского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мужчину, управлявшего мопедом. Им оказался житель Себежского муниципального округа, 1985 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство изъято. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«И такие негативные примеры в области далеко не единичные. А ведь как убеждает практика, единственной ошибки или малейшей невнимательности на дороге, порой, достаточно, чтобы случилось непоправимое. Пьяный за рулем может совершить аварию. При этом среди пострадавших кроме него самого могут оказаться и другие люди. Нередко такое ДТП приводит к трагическим последствиям», - подчеркнули в ведомстве.

Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьей 264 УК РФ и статьей 12.8 КоАП РФ.

Существует определенный порог, после которого водитель считается нетрезвым, - 0,16 промилле на 1 литр воздуха, который выдохнул водитель при проверке. Тем не менее, само наличие минимально разрешенного уровня алкоголя не означает, что водитель может употреблять спиртное, зная, что ему вскоре придется сесть за руль.

Данный порог установлен лишь для того, чтобы не подвергать наказанию невиновного водителя в случае погрешности прибора. Когда дорожные полицейские впервые останавливают гражданина за езду в нетрезвом виде, его деяние не расценивается как уголовное, но все же легко отделаться ему не удастся.

Правила проведения медицинского освидетельствования довольно просты. Если сотрудник правоохранительных органов подозревает водителя в употреблении алкоголя или наркотических средств, то он предлагает ему пройти освидетельствование. Гражданин вправе отказаться от этой процедуры. Но в таком случае он, отказываясь от освидетельствования, приравнивается к водителю, севшему за руль в нетрезвом виде. И поэтому наказание, предусмотренное для данного правонарушения, будет не менее строгим, чем при явном доказательстве опьянения.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

Подобное наказание действует и в том случае, если водитель поменялся местами с пассажиром, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, чтобы по прошествии необходимого срока вернуть свои права назад, водителю придется заново сдавать теоретический экзамен, а также обеспечить полную выплату всех возможных штрафов.

Одним из самых неприятных и в то же время вполне ожидаемых последствий езды в нетрезвом виде является дорожно-транспортное происшествие. В этом случае остается надеяться, что подобная ситуация обойдется без серьезных телесных повреждений у пострадавших. В случае же тяжких последствий в результате ДТП водителя ожидает уголовная ответственность.

Водители, управлявшие транспортным средством в нетрезвом виде повторно в течение одного года, могут рассчитывать на наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением водительского удостоверения на срок до трех лет. Оплата подобного наказания является гораздо более серьезной, нежели при первом правонарушении, а ответственность из административной становится уголовной.