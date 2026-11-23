22 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировали в Псковской области с 16 по 22 ноября. В результате аварий три человека погибли, ещё 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

За минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 1 202 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, полицейские выявили 37 нетрезвых водителей. Трое из них ранее уже получали наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения.