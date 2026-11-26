ООО «СитиИнвестГрупп» занимается противогололедной обработкой тротуаров в круглосуточном режиме. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Павел Талебин.

«Мы обрабатываем доверенные нам участки. Обрабатываем ночью и сейчас. Работы ведутся круглосуточно. Сейчас, например, плюсовая температура, но кое-где может быть более сильный ветер, поэтому тротуар может подморозить», - сообщил Павел Талебин.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе .

Организация отвечает за содержание следующих районов: