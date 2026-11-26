Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 147+595 километров (мост через реку Луга) ограничение скорости движения действует в оба направления с 08:00 12 ноября до 20:00 1 декабря. На участке проходит разборка защитного слоя а/б покрытия.

На участке 56-57-56 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 13:00 из-за ремонта СБО.

На 48-47 километрах ограничение скорости движения введут в направлении на СПб с 13:00 до 16:00 из-за ремонта СБО.

На участке 294+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ремонта деформационных швов.

На участке 468+000-481+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.