Сообщение о наезде на пьяного пешехода на улице Максима Горького в Пскове не подтвердилось. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

на фото: место наезда, указанное пешеходом

В ходе проверки информация о наезде автомашины не получила подтверждения. Мужчина во время перехода дороги споткнулся и упал. Установлено, что он переходил дорогу вне пешеходного перехода, в нескольких метрах от него. В непосредственной близости автомобилей в этот момент не было.

Мужчина привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что 20 ноября в 17.10 на улице Максима Горького у дома 28 водитель автомашины наехал на нетрезвого пешехода 1957 года рождения и уехал. Нетрезвый мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра отпущен из областной больницы.