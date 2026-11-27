В Дновском муниципальном округе завершился ремонт участка автомобильной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы протяженностью 3,3 километра. Работы на участке с 64-го по 67-й километр выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В ходе ремонта специалисты заменили и восстановили водопропускные трубы, привели в порядок автобусные остановки, отфрезеровали старое дорожное покрытие и уложили два слоя нового асфальтобетона.

Также были отремонтированы съезды и восстановлены обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения на обновленном участке нанесли дорожную разметку.

Дорога ведет к деревне Костыжицы и обеспечивает удобный подъезд к населенному пункту. Кроме того, она связывает населенные пункты с федеральной трассой Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.

Ремонт выполнила подрядная организация АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».