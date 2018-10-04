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В России отзывают более 20 тысяч автомобилей Mazda

ООО «Мазда Мотор РУС» согласовало с Росстандартом добровольный отзыв 20 тысяч 891 транспортного средства марки Mazda 6, пишет «Росбалт».

«Отзыву подлежат автомобили Mazda 6, реализованные с июня 2002 года по декабрь 2008 года», - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Росстандарте, причиной отзыва транспортных средств является «продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности, растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания».

«Нарушение целостности, растрескивание корпуса газогенератора могут привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели», - предупредили в ведомстве.

В рамках сервисной кампании будет выполнена замена газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира модифицированными.