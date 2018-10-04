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АвтоМир / Автомобили

Hockey Edition - лучшие качества бренда в новой серии Škoda

22.10.2018 10:11|ПсковКомментариев: 2

Компания Škoda создала особую серию автомобилей, посвященную хоккею, - Hockey Edition. Эта линейка разработана эксклюзивно для российского рынка. К тому же она уже доступна псковичам - в салоне официального дилера «Эльва-Моторс».

Специальная версия вобрала в себя лучшие качества моделей бренда: оснащенность, функциональность, комфортность и выразительность. К тому же, впервые на рынке в исполнении Hockey Edition к моделям семейства Rapid, Octavia добавился семейный внедорожник Škoda Kodiaq.

Добавим, что Škoda Hockey Edition пользуется огромной популярностью и большим спросом в России.

Также в автоцентре «Эльва-Моторс» вы можете оформить: Зеленую карту, ОСАГО, КАСКО, страхование имущества, страхование от несчастного случая.

Адрес: Псков, ул. Л. Поземского, 111, тел. 8 (8112) 44-11-11.

Источник: Псковская Лента Новостей
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