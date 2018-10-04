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Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на российском рынке

Эксперты назвали тройку лучших компактных внедорожников российского рынка, которые могут справиться с самым сложным бездорожьем.

По мнению издания «Автоновости дня», на третьем месте находится Lada 4×4 Bronto. Хоть модель и в обычном исполнении демонстрирует высокую проходимость, благодаря заводскому тюнингу этот показатель был существенно улучшен. Под капотом авто располагается 1,7-литровый мотор отдачей 83 л.с., однако такой мощности внедорожнику совсем не хватает. Второе место досталось Suzuki Jimny, который оснащается 1,3-литровым двигателем производительностью 85 «лошадей».

Лидером рейтинга стал Jeep Wrangler Rubicon. Этому автомобилю недостаток мощности незнаком. Транспортное средство приводится в движение 2-литровым агрегатом, который генерирует 272 л.с.