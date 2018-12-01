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РСА в 2019 году усовершенствует процедуру оформления Европротокола

Российский союз автостраховщиков (РСА) определил планы по усовершенствованию процедуры оформления Европротокола в 2019 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в союзе.

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, «в 2019 году предстоят новые усовершенствования процедуры «европротокола», они будут основаны на более широком использовании цифровых информационных технологий, проверка полисов станет более простой и надежной, идентификация участников ДТП - пользователей мобильного приложения будет проводиться на основании регистрационных записей водителей на Едином портале государственных услуг, и это позволит опробовать применение не бумажного, а электронного извещения о ДТП».

Эти меры ускорят оформление документа, сделают его содержание более достоверным, поскольку в него будет автоматически вноситься информация из ЕПГУ и АИС ОСАГО.

В 2019 году ожидается выход постановления правительства Российской Федерации, которое даст старт эксперименту по использованию электронного извещения в ряде регионов России. Итоги этого эксперимента, опыт государственных информационных ресурсов и страховщиков по работе с «цифровым извещением» будут анализироваться уже в 2020 году.

Что касается использования спутниковых технологий для фиксации данных о ДТП, то в 2019 году будет налажена передача данных из Государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», куда они будут передаваться с бортовых устройств, в АИС ОСАГО. Этот вариант фиксации данных более сложен, поскольку он требует специального оборудования, но он и более надежен, потому что подделать автоматически зафиксированные данные об ударе по автомобилю, о месте и времени такого удара достаточно сложно. Использование таких устройств имеет очень большие перспективы, поскольку возможна фиксация и передача не только данных о ДТП, но и телематических данных, которые позволят страховщикам оценить стиль вождения водителя и дать ему справедливый индивидуальный тариф по ОСАГО и по автокаско.

В уходящем 2018 году наиболее важным нововведением в процедуре оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, проще говоря – в процедуре Европротокола, было, конечно же, повышение лимита выплат по ОСАГО, если документы оформлены по этой процедуре. Новый лимит в 100 тыс. рублей заметно превышает среднюю выплату, и это нововведение не замедлило сказаться на статистике: если в мае 2018 года доля заявлений потерпевших по Европротоколу в общем количестве заявлений по прямому возмещению убытков составила 40,0%, то уже в июне эта величина возросла до 45,3%.

Кроме того, с 1 июня 2018 года водители получили возможность использовать процедуру Европротокола даже при наличии между ними разногласий относительно обстоятельств ДТП, характера и перечня повреждений автомобилей. Банк России ввел новую форму бланка извещения о ДТП, в котором водители проставляют отметки о том, имеют место такие разногласия, или их нет. Возможность урегулирования с разногласиями не означает, что водители могут ничего не оформлять, а просто уехать с места ДТП – нет, извещение на бланке оформляется, отметки о наличии или отсутствии разногласий ставятся, это все заверяется подписями обоих участников, и страховщики обоих участников ДТП получают от каждого из участников ДТП свой экземпляр оформленного извещения.

Для того, чтобы при наличии разногласий, т. е. при отсутствии взаимного подтверждения участниками информации о ДТП страховщик мог разобраться в обстоятельствах ДТП, понять, кто потерпевший, а кто – причинитель вреда, кому положено страховое возмещение, водители обязаны зафиксировать данные о ДТП и передать их в АИС ОСАГО - именно оттуда страховщик получит эти данные и учтет их при рассмотрении заявления потерпевшего.

Предусмотрено два варианта фиксации данных - с помощью устройств, которые установлены на автомобиле и позволяют установить факт ДТП с помощью спутниковых навигационных технологий, или с помощью мобильного приложения, которое поможет проверить действительность полисов ОСАГО обоих участников ДТП, выполнить фотосъемку поврежденных автомобилей на месте ДТП и передать эти данные в АИС ОСАГО. РСА разработано мобильное приложение «ДТП. Европротокол», фотографии и данные о ДТП поступают в АИС ОСАГО и используются страховыми компаниями.

В 2018 году РСА тщательно проанализировал процедуру формирования и актуализации справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, установленную Банком России, и провел исследование рынка запасных частей в каждом из субъектов Российской Федерации. На основании этих данных рассчитаны средние стоимости запасных частей во всех экономических регионах, и именно эти величины внесены в очередную актуализированную версию справочников. Результаты проведенного исследования показывают, что средние стоимости запасных частей – размер корзины часто повреждаемых деталей увеличился на 6,5%.