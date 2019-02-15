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Доля импортных легковых машин выросла в России впервые за семь лет

Импорт новых легковых автомобилей в Россию по итогам 2018 года вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом - до 247,1 тыс. машин.

При этом доля иностранных автомобилей на российском рынке по итогам 2018 года увеличилась впервые за семь лет и составила 15,4%, подсчитали для «Известий» в консалтинговой компании «АСМ-холдинг».

Однако с 2011 года она постоянно снижалась: тогда доля импорта составляла 37%. Дело в том, что госпрограммы поддержки спроса финансируются не так масштабно, как раньше. Также сужается модельный ряд иностранных брендов, собираемых в РФ.

Из-за этого интерес покупателей сместился в сторону более дорогих импортных моделей. Однако эксперты считают, что легковушки российской сборки восстановят свои позиции.

Этому будет способствовать открытие в стране новых автозаводов иностранных брендов. Кроме того, правительство решило с 1 марта продлить господдержку по нескольким социальным программам.

Как пояснили «Известиям» в Минпромторге, в этом году скидки будут предоставлять только покупателям бюджетных авто - стоимостью до 1 млн рублей.