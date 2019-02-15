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AliExpress начинает продажи автомобилей в России

С 5 марта китайская торговая площадка AliExpress начинает продажи автомобилей в России, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на «Коммерсант». По его словам, первый партнер - автопроизводитель Chery, который открывает на площадке официальный магазин. Представлены в нем будут модели Tiggo 3, 4, 5 и 7. Кроме того, на площадке можно будет купить комплектующие и аксессуары.

В будущем AliExpress планирует увеличить число брендов автомобилей, представленных в интернет-магазине.

«На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов. Изучение спроса на крупные покупки станет логичным продолжением расширения нашего ассортимента премиальными и международными брендами», - сообщил гендиректор AliExpress в России Лю Вей.