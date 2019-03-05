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В Москве назвали самые популярные автомобили

В Москве по итогам февраля нынешнего года самым популярным автомобилем стал «Фольксваген Поло». Об этом сообщает РБК. Во второй месяц 2019 года в столице было реализовано 575 таких машин. Эта цифра на 2% больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Цены на «Фольксваген Поло» начинаются от 670 900 рублей.



На втором месте кроссовер «Хендай Грета» . В прошлом месяце москвичи приобрели 545 таких автомобилей, что на 3% больше, чем годом ранее. Желающим приобрести корейский кроссовер необходимо заплатить минимум 1 080 900 рублей.



Первую тройку замыкает седан «Хендай Солярис». В феврале в Москве было продано 493 таких автомобиля. Это меньше показателей годичной давности на 16%.

На четвертом и пятом местах — «Киа Рио» и «Фольксваген Тигуан» с показателями 486 и 431 соответственно.



Всего в Москве в прошлом месяце было продано 14,3 тыс. новых легковых автомобилей. Эта цифра на 1% меньше, чем год назад.