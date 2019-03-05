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Россияне в феврале потратили на покупку авто более 88 млрд рублей

Аналитики агентства «Автостат Инфо» подсчитали, сколько автолюбители России потратили денег на покупку новых машин в феврале текущего года.

Как отметили эксперты, самым популярным автомобилем в этом месяце стал Hyundai Creta. На его покупку россияне потратили более пяти миллиардов рублей, в общей сложности приобретя 4381 модель. На втором месте расположился Volkswagen Tiguan. Эту машины купили 2213 людей. Общая сумма составила около четырех миллиардов рублей. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4. Ее приобрели 1763 автолюбителя, потратив 3,2 миллиарда рублей.

Также в десятку самых популярных автомобилей в феврале вошли Toyota Land Cruiser, Mazda CX-5, Renault DusteR, KIA Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Выручка от них составила от 2,3 миллиарда до 2,7 миллиарда рублей. Всего, по данным специалистов, в России за месяц было реализовано автомобилей на сумму около 88 миллиардов рублей.