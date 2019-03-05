АвтоМир / Автомобили

СМИ узнали подробности ухода марки Ford из России

О том, что Ford может полностью отказаться от выпуска и импорта в Россию легковых автомобилей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, один из сценариев предполагает остановку производства легковых авто и сохранение только сегмента LCV на нашем рынке. Ранее неофициально сообщалось, что российскую сборку сохранят только для модели Transit.

Так, источники в правительстве и на рынке рассказали, что в настоящее время СП Ford Sollers при участии правительства ведет переговоры с потенциальными покупателями активов компании. Напомним, что в России СП владеет тремя заводами — во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге.

Чтобы оставить какое-то производство, концерну нужен специнвестконтракт (СПИК), который, по данным газеты, компания подписывать не собирается. Кроме того, под вопросом оказалось само СП Ford Sollers, которое может принять иную форму. Неофициально утверждается, речь может идти о контрактной сборке.

Напомним, что в начале года Ford сообщил, что обсуждает реструктуризацию бизнеса и сокращение европейского производства, где заняты 53 000 человек. Российские мощности «Форда» рассчитаны на выпуск около 300 тысяч машин ежегодно. Предварительно ожидается, что планы реструктуризации СП Ford Sollers станут известны 27 марта.