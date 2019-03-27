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Аналитики назвали самые продаваемые седаны в России

По данным «Автостата», самым продаваемым седаном в России в 2018 году стал Hyundai Solaris. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства.

Согласно информации «Автостата», в 2018 году в России было продано 65,6 тыс. экземпляров указанной модели, пишет «Деловой Петербург».

На втором и третьем местах в рейтинге расположились LADA Granta и Vesta (65,2 тыс. и 65,1 тыс. соответственно).

На четвертой строчке - Volkswagen Polo (59,5 тыс.), на пятой - KIA Rio (59,4 тыс.).

Также в топ-10 попали Toyota Camry (33,7 тыс.), Renault Logan (30,3 тыс.), KIA Optima (20,8 тыс.), Datsun on-DO (18,2 тыс.) и Nissan Almera (14,9 тыс.).