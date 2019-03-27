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В России резко сократились продажи люксовых автомобилей

Продажи новых люксовых автомобилей в России уменьшились по итогам I квартала 2019 года на 18,7% в годовом сопоставлении до 269 единиц, следует из подсчетов аналитического агентства «Автостат».

При этом падение в этом рыночном сегменте продолжается уже третий месяц подряд.

В январе-марте лидером продаж оставался Mercedes-Benz Maybach S-Class (46% от общего объема рынка люксовых машин). Вторую позицию в неофициальном рейтинге заняла марка Bentley, а третье место - за Maserati.

Напомним также, что в целом за март 2019 года в России было продано 160,180 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 1,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс.