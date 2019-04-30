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В Псковской области состоялся российско-эстонский автопробег по бездорожью

В Псковской области прошел автопробег по бездорожью «Содружество-2019». Мероприятие организовано второй год подряд и собрало экипажи из России и Эстонии на подготовленных внедорожниках. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

В 2018 году состоялся пробный заезд, в нем участвовали по четыре экипажа с каждой стороны. На автопробег-2019 приехали 18 внедорожников. Всего приняло участие 38 человек: 20 россиян и 18 эстонцев, рассказал организатор трассы по территории России Александр Гузанов. Он также добавил, что в этом году к проекту присоединились участники «Команды 2018», которые вместе с любителями бездорожья выдержали все трудности длительного перехода.

За два дня экипажи проехали 430 километров. Из них только 20 километров пришлись на асфальтированные дороги, все остальное - гравийные дороги, болота и леса. Маршрут пролегал от границы в районе Печор, до пограничного перехода в Ивангороде Ленинградской области. Стартовали автолюбители 18 мая в 9 утра, а завершили поездку почти в полночь. На следующий день им пришлось дважды форсировать небольшие речки.

«Идея такого автопробега родилась около трех лет назад у меня и эстонского коллеги по внедорожному спорту, и на ее реализацию мы потратили довольно много времени. Каждый раз подготовка трассы занимает около трех месяцев, ведь необходимо учесть много аспектов, нельзя навредить и местным жителям», - заметил Александр Гузанов.

По его словам, требования к участникам серьезные. Подготовка автомобиля должна соответствовать категории «Sport+» (полный привод, лебедки), а в экипаж включаются минимум два человека. Ведь местами на трассе попадаются броды больше метра глубиной.

«Не обошлось и без забавных случаев. Например, эстонским автолюбителям было сложно привыкнуть к ремонту автомобиля в лесу. Но мобильной связи не было, поэтому пришлось генератор чистить самим прямо на открытом воздухе. Еще один эстонский участник автопробега был готов купить автомобиль «Нива» прямо в поле, после того, как его «Тойота» застряла, а отечественный внедорожник уверенно полз к своей цели», - поделился организатор мероприятия.

«Чем тяжелее дорога, тем лучше ощущается товарищество. Между нами отсутствовали барьеры. Появился какой-то третий язык, было чувство слаженности действий», - подытожил Александр Гузанов.

Добавим, что в октябре 2019 года пройдет ответный автопробег на территории Эстонии - от Ивангорода до таможенного перехода Койдула.